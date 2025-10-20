20/10/2025 17:05

事實要點：

▷ 美國政府停擺進入第三周，可能延至11月4日

▷ 巴克萊預測9月核心CPI月增0.36%（年增3.2%）

▷ 10月24日將發布9月CPI，10月數據蒐集受停擺衝擊

▷ FOMC維持10月降息25基點，鮑威爾未反對降息

▷ BLS臨時復工趕製9月CPI，僅滿足法定時限 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道20日專訊》美國政府停擺已進入第三周，巴克萊銀行於近日發布最新美國經濟展望報告《月球的黑暗面》，警告若無明顯催化劑化解僵局，此次停擺可能延長至11月，屆時政治與經濟壓力將急劇升溫。這將使市場陷入前所未有的數據真空地帶，不僅延遲發布關鍵指標，更恐損及數據品質，嚴重影響聯儲局決策與投資者信心。報告指出，停擺導致的「數據黑障礙」如同「霧濛海岸」，讓經濟狀態難以窺探，預計將放大通膨與就業風險的評估偏差。巴克萊分析師強調，停擺初期通訊顯示FOMC維持10月降息25基點的「風險管理」路徑不變。聯儲局主席鮑威爾在近期表態中未反對降息，僅表示經濟展望變化有限，並重申勞動市場疲軟風險大於通膨高企之虞。雖然額外寬鬆措施機率高於五成，但決策意願不如預期明確。市場目前嚴重依賴數據，亟盼10月24日公布的9月消費者物價指數(CPI)估計值，以填補資訊缺口。巴克萊預測核心CPI月增0.36%（年增3.2%），略高於市場共識與隱含預期的0.3%；頭條CPI則月增0.4%（年增3.1%），符合預期。此數據可靠性較高，因蒐集作業已於停擺前完成。然而，10月數據前景堪憂。停擺若延至11月4日，將特別衝擊CPI發布，因其依賴勞力密集且時效敏感的蒐集流程。本周原定9月零售銷售、工業生產、房屋開工等指標已延遲，勞工統計局(BLS)部分員工雖獲臨時復工以趕製9月CPI--僅為滿足法定時限，確保明年社安給付依據去年第三季CPI調整--但此舉僅為權宜之計，並非長期解決方案。巴克萊警告，此類臨時措施難掩後續數據品質劣化風險，可能導致FOMC在11月會議前對經濟脈動產生誤判。報告進一步剖析，停擺不僅延宕數據發布，更放大系統性不確定性。投資人應警惕，若政治僵局持續，勞動市場與通膨信號將更難解讀，進而推升波動率。巴克萊維持2025年美國GDP成長預測2.1%，但強調需密切監測11月選後動態。整體而言，此次停擺凸顯財政政策對宏觀數據的脆弱性，市場需轉向替代指標如私人調查數據，以維持航向。分析師呼籲華府盡速求和，否則經濟「霧航」恐演變為全面風暴。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。