20/10/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶24點子，止三連升報7.0973，創近一周低
《經濟通通訊社20日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0973，較上個交易日跌24點子，止三連升，創10月14日以來近一周新低，和市場預測偏強約350點，上個交易日報7.0949。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0973
|+24.00
|1歐元/人民幣
|8.2896
|-178.00
|100日圓/人民幣
|4.7157
|-167.00
|1港元/人民幣
|0.9136
|+4.30
|1英鎊/人民幣
|9.5497
|+36.00
|1澳元/人民幣
|4.6237
|+198.00
|1紐元/人民幣
|4.0792
|+102.00
|1新加坡/人民幣
|5.4891
|-43.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9605
|-38.00
|1加元/人民幣
|5.0758
|+201.00
|1人民幣/林吉特
|0.5943
|-1.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3949
|+1472.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4448
|+30.00
|1人民幣/韓元
|199.7900
|+44.00