直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期反彈逾600點
25,874.91
+627.81
(+2.49%)
25,910
+685
(+2.72%)
高水35
9,241.28
+229.31
(+2.54%)
5,952.79
+192.41
(+3.34%)
1,246.93億
3,866.94
+27.18
(+0.708%)
4,553.72
+39.49
(+0.875%)
12,867.95
+179.01
(+1.411%)
2,586.46
+31.14
(+1.22%)
108,766.9900
+124.2200
(0.114%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0670
歐元最佳客戶買入價
9.0798
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1605
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ00388 香港交易所00981 中芯國際02318 中國平安
Highlight:
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
德國-生產者物價指數(月率)
即將公佈
20/10/2025 14:00
前值
-0.50%
市場預測
0.10%
德國-生產者物價指數(年率)
即將公佈
20/10/2025 14:00
前值
-2.20%
市場預測
-1.50%
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.20%
公佈日期
17/10/2025 17:00
南韓-失業率
公佈值
2.50%
公佈日期
17/10/2025 07:00
澳洲-失業率
公佈值
4.50%
公佈日期
16/10/2025 08:30
