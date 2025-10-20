20/10/2025 09:55

【ＡＩ】全國生成式人工智能用戶規模達5.15億人，普及率為36.5%

《經濟通通訊社20日專訊》10月18日，2025（第六屆）中國互聯網基礎資源大會在北京召開，中國互聯網絡信息中心在會上發布了《生成式人工智能應用發展報告(2025)》數據顯示，截至2025年6月，中國生成式人工智能用戶規模達5.15億人，普及率為36.5%；較2024年12月增長2.66億人，用戶規模半年翻番；普及率為36.5%。



在用戶增長方面，一是用戶規模半年翻番，今年上半年，生成式人工智能用戶規模增長2.66億人，半年增長106.6%；二是中青年、高學歷用戶是核心用戶群體。在所有生成式人工智能用戶中，40歲以下中青年用戶佔比達到74.6%，大專、本科及以上高學歷用戶佔比為37.5%。



報告指出，中國持續加強人工智能基礎研究，同時突出應用導向，推動生成式人工智能技術不斷向具體應用場景縱深滲透。截至2025年4月，中國人工智能專利申請量達157.6萬件，佔全球申請量的38.58%，位居全球首位。(wn)