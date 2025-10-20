20/10/2025 15:09

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

中國2025年第三季GDP增速放緩但符合預期，9月工業因出口反彈，消費及固定資產投資疲弱；財政部推5000億元刺激計劃，助穩全年5%增長目標。



事實要點：

▷ 財政部宣布5000億元人民幣刺激計劃（9月17日）

▷ 前三季固定資產投資同比增速轉負（首次罕見下滑）

▷ 9月工業產出因出口回升（外部需求回暖帶動）

▷ 消費增速連續四個月下滑（政策效應減退）

▷ 中美領導人會晤預計月底舉行（維持停火狀態） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》在地緣緊張等帶來的關稅威脅和貿易壓力背景下，中國三季度國內生產總值(GDP)增速放緩但符合預期。分析指出，三季度經濟數據冷熱交織：受益於國外需求回暖，9月工業生產強勁反彈，但消費和固定資產投資數據則疲弱，顯示信心仍是拖累國內需求的主要因素。預計隨著新一輪政策支持舉措落地，四季度投資有望企穩回升，並為實現全年約5%的經濟增長目標提供支撐。*ING宋林：全年5%左右增長目標仍有望實現*ING大中華區首席經濟學家宋林表示，三季度經濟數據好於預期，部分原因可能是得益於國外需求的回暖，工業生產強勁反彈。這意味著只要四季度不出現明顯下滑，中國全年5%左右的增長目標仍有望實現。但9月消費放緩，意味著「以舊換新」政策的提振效應已逐漸消退。固定資產投資增速快速下滑，顯示在貿易摩擦等外部不確定性因素下，企業普遍選擇觀望，導致投資情緒低迷。備受關注的中美領導人會晤預月底舉行。儘管近期中美摩擦有所升級，但雙方的表態和信號顯示，均傾向於維持當前的「脆弱停火」狀態，不過誤判的風險仍在。無論會談結果如何，今年中國出口的韌性表明，貿易不僅僅受制於美國關稅，外部需求仍將繼續支撐全年經濟。*凱投宏觀：美關稅衝擊逐消退，以舊換新效應正減弱*凱投宏觀發表評論稱，9月的數據亮點是工業產出在出口帶動下出現回升，顯示美國加徵關稅帶來的初步衝擊已逐步消退，對中國商品的外部需求似乎正在回暖。相比之下，國內需求的相關指標則有所走弱，固定投資累計增速轉負，銷售增速連續第四個月下滑，反映出以舊換新政策效應正在減弱。而房價的下跌也抑制了居民的消費意願。整體看中國經濟增長仍在持續，但越來越依賴出口以抵消國內需求的疲軟，這種發展模式不可持續，若政府不採取更積極的措施提振消費，未來中期增長面臨進一步放緩的風險。此外，保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，中國三季度GDP增長進一步放緩，前三季度固投同比增速轉為負值，這種情況實屬罕見且令人擔憂。財政部17日宣布了5000億元人民幣刺激計劃，這應有助於緩解四季度的投資下行壓力。但儘管如此，四季度GDP增長仍面臨下行風險。(ry)