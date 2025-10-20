20/10/2025 17:51

【ＡＩ】阿里夸克據報秘密開展「C計劃」：涉對話式AI應用，或對標字節豆包

《經濟通通訊社20日專訊》據《新浪科技》報道，阿里夸克內部正推進一項代號為「C計劃」的AI業務，該計劃由夸克核心團隊主導，通義實驗室也有多位高級別成員參與。



多位消息人士透露，該計劃與對話式AI應用布局相關，且近日將有首個新成果落地。「C計劃」已在夸克內部秘密推進了很長一段時間，即將浮出水面的只是階段性成果。「這是一個需要長期投入，且依賴模型技術突破的產品。」



報道指，關於「C計劃」代號由來，目前有幾種猜測。一種說法認為，「C」代表「Chat」，即夸克可能會推出全新的對話形態。另一個更具火藥味的內部猜測是，代號「C」取自經典遊戲「吃豆人(Pac-Man)」，寓意不言自明，「其目標直指豆包」。截至目前，夸克方面未就上述消息作出相關回應。(jq)