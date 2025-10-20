20/10/2025 09:55

【聚焦數據】測算：9月70城樓價同比跌幅續收窄至一年半最小，環比跌幅為一年來最大

《經濟通通訊社20日專訊》國家統計局公布9月商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局公布的數據測算，9月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅續收窄至2.2%，為去年3月來最小跌幅；環比跌0.4%，為去年10月來最大跌幅。



經測算，9月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有五個(上月九個)，下跌63個(上月57個)，持平的有二個(上月四個)。



國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，9月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比下降，同比降幅繼續呈收窄態勢。



中國房地產研究機構--中指研究院10月初發布報告稱，百城二手住宅已連續41個月環比下跌，而整個三季度中國百城二手房價格跌幅擴大，新房價格漲幅收窄。(jq)