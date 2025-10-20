25,858.83
+611.73
(+2.42%)
25,838
-26
(-0.10%)
低水21
9,232.67
+220.70
(+2.45%)
5,933.17
+172.79
(+3.00%)
2,391.61億
3,863.89
+24.13
(+0.628%)
4,538.22
+23.99
(+0.531%)
12,813.21
+124.27
(+0.979%)
2,575.18
+19.86
(+0.78%)
111,008.4400
+2,365.6700
(2.177%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0540
歐元最佳客戶買入價
9.0747
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1670
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
即時更新：20/10/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,073.22億
主板賣空
343.95億
(16.590%)
更新：20/10/2025 16:59
比特幣
資料由Binance提供
111,008.4400
+2,365.6700
(2.177%)
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
