20/10/2025 11:27
【聚焦數據】內地首9月財政收入增幅擴至0.5%，支出增長3.1%
解讀
核心摘要：
中國2025年前三季度全國一般公共預算收入16.39萬億元，同比增0.5%，支出20.81萬億元增3.1%，證券交易印花稅同比激增103.4%。
事實要點：
▷ 證券交易印花稅1448億元（同比增103.4%，增幅擴21.7%）
▷ 全國財政支出20.81萬億元（中央增7.3%，地方增2.4%）
▷ 稅收收入13.27萬億元（同比增0.7%，非稅收入降0.4%）
▷ 第三季財政收入增2.5%（一季降1.1%，二季增0.6%）
▷ 中央收入降1.2% vs 地方收入增1.8%
分季度看，財政收入增幅逐季回升，其中一季度同比下降1.1%，二季度增長0.6%，三季度增幅明顯提高，當季增長2.5%。
分中央和地方看，中央一般公共預算收入70837億元，同比下降1.2%；地方一般公共預算本級收入93039億元，同比增長1.8%。
前三季度，全國一般公共預算支出208064億元，同比增長3.1%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出31008億元，同比增長7.3%；地方一般公共預算支出177056億元，同比增長2.4%。
*消費稅增幅擴大，證券交易印花稅增幅擴至逾103%*
主要稅收收入中，國內增值稅52271億元，同比增長3.6%。國內消費稅12934億元，同比增長2.2%，增幅較1-8月擴大0.2個百分點。企業所得稅32527億元，同比增長0.8%。個人所得稅11799億元，同比增長9.7%。
進口貨物增值稅、消費稅13465億元，同比下降5.7%，降幅較1-8月收窄1個百分點。關稅1750億元，同比下降4.6%。出口退稅17018億元，同比增長8.6%。
車輛購置稅1517億元，同比下降16.2%。印花稅3142億元，同比增長34.5%。其中，證券交易印花稅1448億元，同比增長103.4%，增幅較1-8月大幅擴大21.7個百分點，反映股市活躍。房產稅3478億元，同比增長11.5%。(jq)