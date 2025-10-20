25,854.98
+607.88
(+2.41%)
25,880
+655
(+2.60%)
高水25
9,233.23
+221.26
(+2.46%)
5,945.11
+184.73
(+3.21%)
1,454.20億
3,866.09
+26.33
(+0.686%)
4,550.33
+36.10
(+0.800%)
12,863.53
+174.59
(+1.376%)
2,583.06
+27.74
(+1.09%)
110,199.9900
+1,557.2200
(1.433%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0610
歐元最佳客戶買入價
9.0798
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1638
恒生指數
25,854.98
+607.88
(+2.41%)
期指
高水25
25,880
+655
(+2.60%)
國企指數
9,233.23
+221.26
(+2.46%)
科技指數
5,945.11
+184.73
(+3.21%)
大市成交
1,454.20億
股票
1,253.27億
(86.183%)
窩輪
78.16億
(5.375%)
牛熊證
122.76億
(8.442%)
即時更新：20/10/2025 12:33
可賣空股票總成交
2,752.62億
主板賣空
531.65億
(19.314%)
更新：17/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,123.63億
3,866.09
+26.33
(+0.686%)
滬深300
4,550.33
+36.10
(+0.800%)
深証成指
12,863.53
+174.59
(+1.376%)
MSCI中國A50
2,583.06
+27.74
(+1.09%)
比特幣
資料由Binance提供
110,199.9900
+1,557.2200
(1.433%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0610
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0798
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1638
06
九月
香港海洋公園｜海洋公園哈囉喂全園祭︰六大驚嚇體驗
大型盛事 節慶活動
香港海洋公園｜海洋公園哈囉喂全園祭︰六大驚嚇體驗
推介度：
06/09/2025 - 02/11/2025
01
十一月
亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文 x 張敬軒》
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜叱咤903主辦《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文 x...
推介度：
01/11/2025
推介度：
01/11/2025
即將公佈經濟數據
德國-生產者物價指數(月率)
即將公佈
20/10/2025 14:00
前值
-0.50%
市場預測
0.10%
德國-生產者物價指數(年率)
即將公佈
20/10/2025 14:00
前值
-2.20%
市場預測
-1.50%
最新重要數據
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.20%
公佈日期
17/10/2025 17:00
南韓-失業率
公佈值
2.50%
公佈日期
17/10/2025 07:00
澳洲-失業率
公佈值
4.50%
公佈日期
16/10/2025 08:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,263.8500
+25.9300
+0.612%
XAG 白銀現貨
52.0658
+0.2616
+0.505%
更新：20/10/2025 12:30
最新
