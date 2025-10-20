25,854.98
+607.88
(+2.41%)
25,880
+655
(+2.60%)
高水25
9,233.23
+221.26
(+2.46%)
5,945.11
+184.73
(+3.21%)
1,454.20億
3,866.09
+26.33
(+0.686%)
4,550.33
+36.10
(+0.800%)
12,863.53
+174.59
(+1.376%)
2,583.06
+27.74
(+1.09%)
110,083.5200
+1,440.7500
(1.326%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0610
歐元最佳客戶買入價
9.0798
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1638
恒生指數
25,854.98
+607.88
(+2.41%)
期指
高水25
25,880
+655
(+2.60%)
國企指數
9,233.23
+221.26
(+2.46%)
科技指數
5,945.11
+184.73
(+3.21%)
大市成交
1,454.20億
股票
1,253.27億
(86.183%)
窩輪
78.16億
(5.375%)
牛熊證
122.76億
(8.442%)
即時更新：20/10/2025 12:33
可賣空股票總成交
2,752.62億
主板賣空
531.65億
(19.314%)
更新：17/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,123.63億
3,866.09
+26.33
(+0.686%)
滬深300
4,550.33
+36.10
(+0.800%)
深証成指
12,863.53
+174.59
(+1.376%)
MSCI中國A50
2,583.06
+27.74
(+1.09%)
比特幣
資料由Binance提供
110,083.5200
+1,440.7500
(1.326%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0610
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0798
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1638
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.20%
公佈日期
17/10/2025 17:00
南韓-失業率
公佈值
2.50%
公佈日期
17/10/2025 07:00
澳洲-失業率
公佈值
4.50%
公佈日期
16/10/2025 08:30
即將公佈經濟數據
德國-生產者物價指數(月率)
即將公佈
20/10/2025 14:00
前值
-0.50%
市場預測
0.10%
德國-生產者物價指數(年率)
即將公佈
20/10/2025 14:00
前值
-2.20%
市場預測
-1.50%
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.02%
3個月國債孳息率
4.00%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新：17/10/2025 16:15
