25,864.55
+617.45
(+2.45%)
25,883
+658
(+2.61%)
高水18
9,238.43
+226.46
(+2.51%)
5,947.94
+187.56
(+3.26%)
1,250.94億
3,867.35
+27.59
(+0.719%)
4,555.00
+40.77
(+0.903%)
12,854.00
+165.06
(+1.301%)
2,585.86
+30.54
(+1.20%)
108,737.6200
+94.8500
(0.087%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0670
歐元最佳客戶買入價
9.0798
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1605
恒生指數
25,864.55
+617.45
(+2.45%)
期指
高水18
25,883
+658
(+2.61%)
國企指數
9,238.43
+226.46
(+2.51%)
科技指數
5,947.94
+187.56
(+3.26%)
大市成交
1,250.94億
股票
1,061.77億
(84.878%)
窩輪
70.38億
(5.626%)
牛熊證
118.80億
(9.497%)
即時更新：20/10/2025 11:00
可賣空股票總成交
2,752.62億
主板賣空
531.65億
(19.314%)
更新：17/10/2025 16:59
上証指數
成交：4,644.73億
3,867.35
+27.59
(+0.719%)
滬深300
4,555.00
+40.77
(+0.903%)
深証成指
12,854.00
+165.06
(+1.301%)
MSCI中國A50
2,585.86
+30.54
(+1.20%)
比特幣
資料由Binance提供
108,737.6200
+94.8500
(0.087%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0670
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0798
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1605
05
十二月
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap 中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
文化藝術 音樂會
中環海濱活動空間｜全香港最盛大國際戶外音樂及藝術節 Clockenflap
推介度：
05/12/2025 - 07/12/2025
08
十月
香港摩天輪及沙田馬場｜香港賽馬會「冠軍馬匹巡展」 三匹香港冠軍馬化身兩米高公仔亮相香港摩天輪 香港摩天輪及沙田馬場｜香港賽馬會「冠軍馬匹巡展」 三匹香港冠軍馬化身兩米高公仔亮相香港摩天輪
大型盛事 節慶活動
香港摩天輪及沙田馬場｜香港賽馬會「冠軍馬匹巡展」 三匹香港冠軍馬化身兩米高公仔亮相香港摩天輪
推介度：
08/10/2025 - 31/10/2025
免費
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
108,737.62
+94.85
+0.087%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,954.6500
-27.9300
-0.701%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.6485
-0.0042
-0.643%
更新：20/10/2025 11:00
即將公佈經濟數據
德國-生產者物價指數(月率)
即將公佈
20/10/2025 14:00
前值
-0.50%
市場預測
0.10%
德國-生產者物價指數(年率)
即將公佈
20/10/2025 14:00
前值
-2.20%
市場預測
-1.50%
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.62%
1個月
3.53%
3個月
3.59%
更新：17/10/2025 11:15
