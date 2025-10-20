20/10/2025 09:36

【聚焦人幣】中美關稅戰迎轉機，人幣即期開市升15點子，報7.1250

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0973，較上個交易日跌24點子，止三連升，創10月14日以來近一周新低，和市場預測偏強約350點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開15點子，報7.1250，上個交易日即期匯率收盤報7.1265。



市場人士表示，美聯儲本月降息幾乎板上釘釘，美元利率優勢逐漸消退，這可能施壓美元多頭人氣，另外中美關稅談判有望獲得進展，這有利於穩定市場預期，人民幣即期有望保持穩中偏升走勢。



中美關稅戰迎來轉機，中美第五輪經貿會談本周將在馬來西亞舉行，為兩國元首峰會鋪路。美國總統特朗普表示，擬對中國商品加徵的高關稅「不可持續」，並稱將在兩周後於韓國與中國國家主席習近平會晤。美國財政部長貝森特日前表示，他預計將於本周在馬來西亞與中國國務院副總理何立峰會面，試圖阻止美國對中國的關稅升級。(jq)