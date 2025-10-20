20/10/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升34點子，止兩連跌報7.1231，創近三周高

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1231，較上個交易日4時30分收盤價升34點子，止兩連跌，創9月30日以來近三周新高，全日在7.1215至7.1275之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升4點子，報7.1255。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0973，較上個交易日跌24點子，止三連升，創10月14日以來近一周新低，和市場預測偏強約350點。



中國國家統計局今日公布，三季度GDP同比增長4.8%。市場人士認為，中國最新公布的三季度經濟數據符合市場預期，預計中美貿易戰對人民幣匯率的影響有限，隨著中美進入第五輪談判，最終或達成一定共識。



中金公司外匯團隊稱，此次中美關稅摩擦對人民幣匯率預期的影響十分有限，人民幣匯率隱含波動在10月以來持續偏低。由於市場普遍認為特朗普難以貫徹其對華鷹派的關稅政策、中國經濟和金融市場具有韌性等因素，後續關稅壓力對人民幣匯率的影響或偏向溫和。興業研究最新觀點認為，中美進入新一輪貿易談判窗口期，市場持觀望態度；人民幣匯率大概率低波動運行。(jq)