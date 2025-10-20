20/10/2025 11:44

國家統計局2025年前三季度數據顯示，最終消費支出對經濟增長貢獻率達53.5%，汽車以舊換新申請量破830萬份；第三季GDP同比增4.8%，固定資產投資首轉負。



事實要點：

▷ 前三季最終消費支出貢獻率53.5%（較去年全年升9%）

▷ 汽車以舊換新申請量830萬份（日均超3萬人）

▷ 超長期特別國債下達3000億元支持消費品換新

▷ 前三季設備工器具購置投資同比增14%（拉動投資2%）

▷ 鋰離子電池製造業增加值同比增29.8%（新能源車產量增29.7%）

《經濟通通訊社20日專訊》國家統計局公布，第三季GDP同比增速放緩至4.8%，為四個季度最小；1-9月固定資產投資轉跌0.5%，為逾五年來首次轉負；9月社會消費品零售總額同比增3%，增速為去年11月以來最低；9月工業增加值同比增長6.5%，為今年6月以來最高增速。國家統計局發言人強調，今年以來，更加積極有為的宏觀政策有效實施，「兩新」、「兩重」政策加力擴圍，擴大內需、活躍資本市場、整治「內捲」等一系列政策發力顯效，既為當前經濟運行「穩底盤」，也為長遠發展「蓄勢增能」。*今年汽車以舊換新申請破830萬份，日均超3萬人*發言人指，今年分四批向地方下達了3000億元人民幣超長期特別國債資金支持消費品以舊換新加力擴圍，以「真金白銀」助力居民消費需求釋放。前三季度，最終消費支出對經濟增長貢獻率達53.5%，比上年全年提升9個百分點，繼續發揮經濟增長主引擎作用；以舊換新政策涉及的限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通訊器材類商品零售額均保持兩位數增長；截至9月10日，今年全國汽車以舊換新申請量已突破830萬份，相當於每天有超3萬人申請換新車。「一新一舊」的轉換間也讓更多高品質產品走進居民生活，前三季度高能效等級家電、智能家電零售額持續高速增長。前三季度設備工器具購置投資同比增長14%，拉動全部投資增長2個百分點，持續保持兩位數增長，是拉動投資的重要支點。「兩新」「兩重」等擴內需政策效應持續向生產端傳導。前三季度規模以上鋰離子電池製造、船舶及相關裝置製造、電機製造等行業增加值同比分別增長29.8%、22.9%、17.1%，新能源汽車、電動自行車、平板電腦等換新類產品產量分別增長29.7%、27.1%、9.5%。(sl)