25,857.32
+610.22
(+2.42%)
25,880
+655
(+2.60%)
高水23
9,234.81
+222.84
(+2.47%)
5,945.03
+184.65
(+3.21%)
1,252.90億
3,864.90
+25.14
(+0.655%)
4,552.29
+38.06
(+0.843%)
12,849.26
+160.32
(+1.263%)
2,583.82
+28.50
(+1.12%)
108,762.6800
+119.9100
(0.110%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0923
澳元最佳客戶買入價
5.0670
歐元最佳客戶買入價
9.0798
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1605
恒生指數
25,857.32
+610.22
(+2.42%)
期指
高水23
25,880
+655
(+2.60%)
國企指數
9,234.81
+222.84
(+2.47%)
科技指數
5,945.03
+184.65
(+3.21%)
大市成交
1,252.90億
股票
1,063.72億
(84.901%)
窩輪
70.38億
(5.617%)
牛熊證
118.80億
(9.482%)
20/10/2025 11:01
可賣空股票總成交
2,752.62億
主板賣空
531.65億
(19.314%)
17/10/2025 16:59
上証指數
成交：4,654.02億
3,864.90
+25.14
(+0.655%)
滬深300
4,552.29
+38.06
(+0.843%)
深証成指
12,849.26
+160.32
(+1.263%)
MSCI中國A50
2,583.82
+28.50
(+1.12%)
比特幣
資料由Binance提供
108,762.6800
+119.9100
(0.110%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0923
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0670
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0798
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1605
17/10/2025 09:05
17/10/2025 08:06
14/10/2025 12:27
Highlight:
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,252.7200
+14.8000
+0.349%
XAG 白銀現貨
52.1122
+0.3080
+0.595%
20/10/2025 11:00
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.02%
3個月國債孳息率
4.00%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
17/10/2025 16:15
