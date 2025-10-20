20/10/2025 10:04
【聚焦數據】首三季固定資產投資轉跌0.5%，大遜預期
解讀
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
核心摘要：
2025年1-9月中國固定資產投資總額37.15萬億元，同比降0.5%，低於預期增0.1%，為2020年後首次負增長；民間投資降3.1%，9月環比降0.07%。
事實要點：
▷ 全國固定資產投資37.15萬億元，同比降0.5%（預期增0.1%）
▷ 民間投資降3.1%，9月環比降0.07%
▷ 第一產業投資增14.5%，第二產業降3.4%，第三產業增2.3%
▷ 基礎設施投資轉增0.2%（1-8月降0.3%）
▷ 中部地區投資降4.3%，東部增2.5%
2025年1-9月中國固定資產投資總額37.15萬億元，同比降0.5%，低於預期增0.1%，為2020年後首次負增長；民間投資降3.1%，9月環比降0.07%。
事實要點：
▷ 全國固定資產投資37.15萬億元，同比降0.5%（預期增0.1%）
▷ 民間投資降3.1%，9月環比降0.07%
▷ 第一產業投資增14.5%，第二產業降3.4%，第三產業增2.3%
▷ 基礎設施投資轉增0.2%（1-8月降0.3%）
▷ 中部地區投資降4.3%，東部增2.5%
2025年1-9月份，其中，民間固定資產投資同比下降3.1%。從環比看，9月份固定資產投資（不含農戶）下降0.07%。
分產業看，第一產業投資11653億元，同比增長14.5%，增速比1-8月份提高3.0個百分點；第二產業投資125084億元，下降3.4%，降幅收窄1.4個百分點；第三產業投資299793億元，增長2.3%，增速提高0.9個百分點。
*工業投資同比降幅收窄，基礎設施投資降轉增*
第二產業中，工業投資同比下降3.3%，降幅比1-8月份收窄1.2個百分點。其中，採礦業投資下降9.5%，與1-8月份持平；製造業投資下降6.5%，降幅收窄1.6個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長17.5%，增速回落0.9個百分點。
第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長0.2%，1-8月份為下降0.3%。其中，鐵路運輸業投資增長4.5%，增速比1-8月份回落1.9個百分點；道路運輸業投資增長3.0%，增速提高0.1個百分點。
分地區看，東部地區投資同比增長2.5%，增速比1-8月份提高0.7個百分點；中部地區投資下降4.3%，降幅收窄2.0個百分點；西部地區、東北地區投資分別增長3.3%和2.9%，增速分別提高0.6和0.7個百分點。
分登記註冊類型看，內資企業投資同比增長0.7%，1-8月份為下降0.5%；港澳台商企業投資增長4.9%，增速比1-8月份提高0.4個百分點；外商企業投資增長5.3%，增速提高1.5個百分點。(sl)