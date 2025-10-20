20/10/2025 10:08
【聚焦數據】首9月地產投資降13.9%，商品房銷售額跌7.9%
解讀
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
核心摘要：
2025年1-9月，中國全國房地產開發投資67706億元，同比下降13.9%；商品房銷售額63040億元，降7.9%，住宅投資與銷售額同步下滑，開發企業到位資金減少8.4%。
事實要點：
▷ 房地產開發投資67706億元（同比降13.9%，住宅降12.9%）
▷ 商品房銷售額63040億元（降7.9%，住宅降7.6%）
▷ 開發企業到位資金72299億元（降8.4%，外資降37.3%）
▷ 商品房待售面積75928萬平方米（9月較8月減241萬）
▷ 房屋新開工面積45399萬平方米（降18.9%，住宅降18.3%）
2025年1-9月，中國全國房地產開發投資67706億元，同比下降13.9%；商品房銷售額63040億元，降7.9%，住宅投資與銷售額同步下滑，開發企業到位資金減少8.4%。
事實要點：
▷ 房地產開發投資67706億元（同比降13.9%，住宅降12.9%）
▷ 商品房銷售額63040億元（降7.9%，住宅降7.6%）
▷ 開發企業到位資金72299億元（降8.4%，外資降37.3%）
▷ 商品房待售面積75928萬平方米（9月較8月減241萬）
▷ 房屋新開工面積45399萬平方米（降18.9%，住宅降18.3%）
1-9月份，新建商品房銷售額63040億元，下降7.9%，降幅較1-8月擴大0.6個百分點；其中住宅銷售額下降7.6%。1-9月份，新建商品房銷售面積65835萬平方米，同比下降5.5%；其中住宅銷售面積下降5.6%。
9月末，商品房待售面積75928萬平方米，比8月末減少241萬平方米。其中，住宅待售面積減少292萬平方米。
*首9月房地產開發企業到位資金降8.4%*
1-9月份，房地產開發企業房屋施工面積648580萬平方米，同比下降9.4%。其中，住宅施工面積452165萬平方米，下降9.7%。房屋新開工面積45399萬平方米，下降18.9%。其中，住宅新開工面積33273萬平方米，下降18.3%。房屋竣工面積31129萬平方米，下降15.3%。其中，住宅竣工面積22228萬平方米，下降17.1%。
1-9月份，房地產開發企業到位資金72299億元，同比下降8.4%。其中，國內貸款11294億元，下降1.4%；利用外資18億元，下降37.3%；自籌資金26111億元，下降9.3%；定金及預收款21138億元，下降10.3%；個人按揭貸款9884億元，下降10.6%。
9月份，房地產開發景氣指數為92.78，較8月下降0.27。(jq)