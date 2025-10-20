20/10/2025 10:30

【數據解讀】GDP增速放緩、固投五年來首轉負，統計局：經濟回升向好基礎仍需加力鞏固

《經濟通通訊社20日專訊》國家統計局公布前三季度經濟數據，中國第三季度GDP同比增速放緩至4.8%，為四個季度最小；1-9月固定資產投資轉跌0.5%，為逾五年來首次轉負，大遜預期；9月社會消費品零售總額同比增3%，增速為去年11月以來最低；9月工業增加值同比增長6.5%，優於預期且為今年6月以來最高增速。



除9月工業增加值優於市場預期外，其餘數據均反映經濟放緩。國家統計局表示，總的來看，前三季度穩就業穩經濟政策舉措接續發力，主要宏觀指標總體平穩，經濟運行保持穩中有進態勢，高質量發展取得積極成效。也要看到，當前經濟運行仍面臨不少風險挑戰，外部不穩定不確定因素較多，國內經濟回升向好基礎仍需加力鞏固。



國家統計局表示，下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，推動更加積極有為的宏觀政策落地增效，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，扎實推動高質量發展，促進經濟持續健康發展。(ct)



