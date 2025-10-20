20/10/2025 11:03

【數據解讀】統計局：第三季GDP增速回落，主因個別國家濫施關稅、國內結構調整壓力大

《經濟通通訊社20日專訊》國家統計局公布，第三季GDP增長4.8%，符合市場預期，增速較第二季回落0.4個百分點，為2024年第三季以來的一年低點。國家統計局發言人指，第三季GDP增速回落，是多種因素共同作用的結果，主要是外部環境複雜嚴峻、國內結構調整壓力較大等因素共同作用的結果。



從國際看，第三季以來，個別國家濫施關稅衝擊全球經貿秩序，單邊主義、保護主義盛行，國際經貿增長不穩定不確定性加大，發展面臨的外部環境更趨複雜。從國內看，中國正處在經濟結構調整關鍵期，新舊動能接續轉換存在陣痛，一些長期積累的結構性問題有待化解，部分行業增勢減緩客觀上影響經濟增速回落。



發言人強調，這些問題都是發展中的問題、轉型中的問題，中國經濟從來都是在攻堅克難中不斷發展壯大的。(sl)