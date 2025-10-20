20/10/2025 11:11

《匯海威言－毛偉廉》金價回調壓力浮現，長線升勢不變

《匯海威言》金價上周五（17日）衝高至每盎司4379美元再創歷史新高後，曾跌193美元，創近期最大單日回吐幅度，最終收報4249美元。此現象反映短期獲利回吐壓力浮現，預料本周金價或持續調整。然而，金價長線升勢未改，市場仍關注美國政府停擺危機會否出現轉機，以判斷避險需求走向。



特朗普於上周五表示，將於兩周後與國家主席習近平會面，並坦言對華實施100%關稅並不可持續。此番言論被市場解讀為對華態度轉趨溫和，令避險情緒稍為降溫，金價因此出現顯著獲利回吐。當日金價曾升至4379美元，再創新高，隨後急跌至4186美元，創近期最大單日跌幅。



預料本周金價或持續調整，但在美國政府停擺持續、兩黨僵持不下，以及多項地緣政治風險未除的背景下，金價大幅下跌的可能性不高，反而有望在調整中築底，為後市再度上行鋪路。



銀行股壓力加劇，美股泡沫風險升溫，隨時再推升金價。



上周四（16日），受壞帳增加影響，美國地區銀行錫安銀行(Zions Bancorp)及西聯銀行(Western Alliance)股價重挫逾10%。商業房貸壞帳在過去兩年持續飆升，導致銀行盈利倒退。作為各行業主要融資來源，銀行業若持續受壓，恐成為美股大跌的導火線。目前美股估值處於泡沫高位，投資者應密切留意銀行股走勢，以判斷市場是否面臨系統性風險。



FED減息等於美股必升？不是，美國經濟衰退風險不容忽視。



美國聯儲局預計於本月29日減息0.25厘，市場普遍視為定局，三大美股指數因此持續上升。雖然在經濟輕微放緩時，減息的確有助刺激經濟及推升美股，但若經濟步入衰退，減息反而無力挽救股市，甚至可能加劇美股跌勢。2008年10月金融海嘯爆發前，因經濟轉弱，美國利率已由5.5厘減至接近零利率，但美股最終仍出現災難性下跌，值得投資者警惕。



自10月1日美國政府停擺以來，重要經濟數據未能公布，市場缺乏數據導航下，難以判斷經濟是否有陷入衰退的風險。美國第二季GDP增長為3.8%，僅屬一般水平，今天已進入第四季，對當前判斷幫助有限。最具經濟預視性的8月非農新增職位僅2.2萬個，而8月1日生效的「對等關稅」可能打擊企業信心，筆者預期9月非農職位或出現負增長，進一步加劇衰退風險。



若重磅數據轉差，美股顯著下挫，避險情緒將再度升溫，黃金有望受惠。待政府停擺結束後，數據恢復公布，市場將極度關注非農及GDP等重磅數據，以判斷經濟走向。



*本周黃金技術分析*



現貨金上周五收在每盎司4249美元，日線圖形成了一支頗長的陰燭，14日RSI走勢形成雙頂，因此預計本周金價持續回調。上方重要阻力為4379美元（10月17日高位），下方重要支持為4059美元（10月8日及9日高位）。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



