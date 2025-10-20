20/10/2025 10:19

《一股定輸贏－阮子曦》又重回上落市

《一股定輸贏》踏入10月份，不論中美市場波動幅度越趨加大，筆者再次提醒投資者現階段在風險資產之中，均是應該採取較為游擊的策略(Hit & Run)，而不應採取過往年初至令的持續持貨(Buy & Hold)的心態，維持較高現金比例，靈活部署。



在港股這邊廂，雖然恒生指數上周小幅反彈，然而仍然未能突破50日均線（約26000點），顯示市場動力尚顯不足。自10月初高位27401點回落，累計下跌逾7%，幅度溫和但已反映投資者轉趨謹慎。中國即將召開多場重要會議，月底南韓的習特會亦可能繼續有變數，政策方向尚未明朗連同中美貿易爭議持續，加上內地經濟數據偏弱，市場氛圍難以大幅改善，整體走勢只會維持上落市為主，本周先看25000至26000點1000點波幅內震盪。



在另一邊廂，雖然美股估值高企，當中標普500現時市盈率高達30倍，納斯達克達更錄得33倍，但市場自10月高位回落，標普500與納斯達克分別只累跌約0.5%與1.6%，調整幅度尚未顯著。事實上，美國政府停擺危機與債務上限談判僵持，增添不確定性。聯儲局9月減息25基點後，市場預期年底再減50基點，然而單憑減息力度難支撐高估值板塊。本周第三季財報進一步成為焦點，Netflix以及Tesla成績表高低有望主導市場氣氛。



更重要的是，黃金價格走勢持續走高，受市場避險情緒推動，現貨金價突破每盎司美元，年內累升逾30%，遠超其他資產類別，但短期內由於資金態度極為敏感，這包括地緣政治緊張（中東局勢、俄烏衝突）、美國經濟數據疲軟以及聯儲局減息預期壓低美元與債券收益率，黃金價格短期內難以轉向。《華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦》



