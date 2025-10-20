20/10/2025 10:41

【外圍經濟】法國評級遭標普下調，財長稱此舉無異於雪上加霜

《經濟通通訊社20日專訊》標普意外將法國的評級從AA-下調至A+，表示法國2026年財政預算草案本周雖已提交議會，但政府財政狀況的不確定性依然較高。



這次降級意味，法國短短一個多月就失去三大信用評級機構中兩家的AA評級，可能迫使投資標準極其嚴格的一些基金賣出該國債券。



標普對法國的評級目前與西班牙和葡萄牙持平，比垃圾級高出六檔。穆迪將於本月24日對法國進行下一次評估。



標普表示，如果法國的預算狀況惡化超出我們預期，或者經濟增長前景顯著惡化，可能會進一步下調法國評級。



法國財政部長萊斯庫爾表示，法國不能忽視不到一年內，信用評級第三次下調。「從根本上來說，這無異於雪上加霜，我們要保持清醒和有擔當，對此要嚴肅對待。」(rc)