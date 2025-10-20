20/10/2025 14:24

【外圍經濟】iPhone 17系列上市初期在中美市場銷量較前代高出14%

《經濟通通訊社20日專訊》根據Counterpoint Research的數據，iPhone 17系列在美國和中國上市前十天的銷量，分別比iPhone 16系列同期高出14%。



Counterpoint的分析師將銷售增長歸因於顯示器更好、儲存空間更大，以及升級的A19晶片。



高級分析師Ivan Lam表示：「消費者對iPhone 17基本款的規格提升和功能升級反應積極，在中國上市初期的銷量幾乎是iPhone 16基礎款的兩倍，而且這種勢頭到10月份仍在持續。」



此外，iPhone 17 Pro Max的需求也十分強勁，尤其是在美國。Counterpoint表示，這款機型吸引許多在疫情期間買上一部手機的用戶升級。(rc)