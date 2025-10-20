20/10/2025 16:51

【關稅戰】美國咖啡價格持續走高，受關稅推動

《經濟通通訊社20日專訊》數據顯示，美國8月零售咖啡價格較去年同期上漲近21%，特朗普實施的關稅是部分原因。



7月，巴西被徵收50%的高額關稅，這是其中稅率最高的國家之一。越南和哥倫比亞則分別面臨20%和10%的關稅。



根據美國國家咖啡協會(National Coffee Association)數據，美國99%以上的咖啡依賴進口。聯合國商品貿易資料庫顯示，以淨重計算，美國進口咖啡中，巴西佔30.7%、哥倫比亞佔18.3%、越南佔6.6%，這三個國家為主要供應來源。



非營利研究機構世界大型企業聯合會(Conference Board)的高級經濟學家麥克勞克林表示：「消費者可能會更換品牌，或尋找優惠活動，也可能為了節省開支，選擇品質稍低的咖啡。」(rc)