21/10/2025 17:17

《外圍焦點》英倫銀行總裁及歐洲央行管委發表講話

《經濟通通訊社21日專訊》市場憧憬美國政府停擺有望結束，加上蘋果(US.AAPL)股價創歷史新高，美國股市昨日（20日）收高，道指升515.97點或1.12%，報46706.58點；標普500指數升71.12點或1.07%，報6735.13點點；納指升310.57點或1.37%，報22990.54點。港股方面，恒生指數收市報26027，升168點或0.7%，成交2647億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm，英倫銀行總裁貝利和副總裁布里登在上議院金融服務監管委員會就私人市場的發展發表講話。9:00pm，美聯儲理事會支付創新會議舉行，理事沃勒致開幕詞。9:30pm，歐洲央行管委科赫發表講話。



在美國，今日公布業績的公司有：通用汽車(US.GM)、可口可樂(US.KO)、奈飛(US.NFLX)等。(wa)