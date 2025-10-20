21/10/2025 07:55
《國金頭條》憧憬華府結束停擺，且蘋果股價破頂領升，道指飆逾500點
核心摘要：
2025年10月20日美股因美國政府停擺或結束及蘋果股價創新高帶動，道指升515.97點至46706.58點，iPhone17首10天銷量增14%，CPI延至24日公布。
事實要點：
▷ 道指升515.97點（1.12%），標普500升71.12點（1.07%），納指升310.57點（1.37%）
▷ 蘋果股價升3.9%至264.38美元，iPhone17首10天銷量較前代增14%
▷ 美國政府停擺進入第20天，白宮稱本周可能結束
▷ 現貨金升2.8%至4372美元，紐約期金漲4.1%至4388美元
▷ 紐約期油跌0.2%至57.02美元，布蘭特期油跌0.4%至61.01美元
道指收市升515.97點，或1.12%，報46706.58點；標普500指數升71.12點，或1.07%，報6735.13點點；納指升310.57點，或1.37%，報22990.54點。
蘋果股價勁升3.9%，盤中一度觸及264.38美元，創下歷史新高，主要因其最新發布的iPhone 17系列銷售表現強勁，上市後首10天的銷量較上一代iPhone 16增長14%。
重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升1.9%，英偉達(US.NVDA)跌0.3%，Meta(US.META)升2.1%，微軟(US.MSFT)升0.6%，谷歌(US.GOOGL)升1.3%，亞馬遜(US.AMZN)升1.6%。
已進入第20天的美國政府停擺局面有望迎來轉機，成為刺激市場氣氛的主要利好因素。白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，他預期本次停擺很可能在本周某個時間結束。此番言論緩解市場對政府持續關門可能拖累經濟的憂慮。
本周市場將迎來多家重量級企業的季度業績報告，包括Netflix(US.NFLX)、可口可樂(US.KO)、特斯拉(US.TSLA)及英特爾(US.INTC)等。與此同時，因政府停擺而延遲發布的9月份消費者物價指數（CPI）定於周五（24日）公布。
*現貨金升2.8%*
現貨黃金一度升至4373美元，其後走勢反覆，日內在4219美元至4274美元區間波動。現貨金報每盎司4372美元附近，升約2.8%。紐約期金期貨亦向好，上漲4.1%至每盎司4388美元。
美匯指數波幅輕微，曾低見98.38，高位則觸及98.66，日內報約98.6點，微升0.07%。美元兌日圓匯價曾升至151.2的高位。然而，升勢未能持續，其後匯價迅速回吐大部分漲幅，回落至150.7水平附近，微升約0.07%。歐元兌美元匯價在窄幅區間波動。歐元兌美元高位觸及1.1675，低位則見1.1638，日內報1.1643，跌約0.06%。
國際原油價格延續過去三周的跌勢。紐約期油價格下跌0.2%，報每桶57.02美元；布蘭特期油亦下跌0.4%，報每桶61.01美元。(jf)