21/10/2025 12:54

【國際要聞】日本首位女揆誕生，自民黨總裁高市早苗當選首相

《經濟通通訊社21日專訊》日本國會周二舉行首相選舉，自民黨總裁高市早苗獲得維新會支持，在首輪投票即獲得過半數的237名議員支持，當選首相，成為該國第一位女揆。



日圓兌美元維持跌勢，一度跌0.3%，至151.24，日經平均股價漲幅收窄，最新上漲0.3%。



據報道，高市有意起用前防衞相木原稔擔任內閣官房長官、茂木敏充擔任外相、小泉進次郎任防衞相、林芳正任總務相，營造黨內團。



其他閣員方面，計劃起用前警察廳長官露木康浩出任內閣官房副長官，片山皋月任財相，赤澤亮正任經濟產業相，鈴木憲和任農林水產相。



*特朗普料月底訪問東京*



美國總統特朗普在高市當選前表示，他將於近期訪問日本，討論日本對美投資及防衛費負擔。消息指，特朗普計劃在參加韓國APEC峰會後訪問東京。(jf)