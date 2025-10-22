25,772.44
-255.11
(-0.98%)
25,774
-238
(-0.91%)
高水2
9,223.02
-79.64
(-0.86%)
5,921.64
-86.30
(-1.44%)
1,907.14億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
107,754.0700
-543.5900
(-0.502%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0676
歐元最佳客戶買入價
9.0401
英鎊最佳客戶買入價
10.3764
日圓最佳客戶買入價
5.1309
20
十一月
石硤尾賽馬會創意藝術中心｜JCCAC開廠日 —— 主題展覽《製造 · 香港》
展覽 文化藝術
石硤尾賽馬會創意藝術中心｜JCCAC開廠日 —— 主題展覽《製造 · 香港》
推介度：
20/11/2025 - 23/11/2025
免費
03
九月
尖沙咀商務印書館｜撥個輪 — 香港電話珍藏展
展覽 文化藝術
尖沙咀商務印書館｜撥個輪 — 香港電話珍藏展
推介度：
03/09/2025 - 09/11/2025
免費
博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18
要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05
中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
107,754.07
-543.59
-0.502%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,847.4600
-25.5800
-0.660%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.5440
-0.0100
-1.805%
更新：22/10/2025 15:11
