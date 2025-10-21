直播中 : 開市Good Morning - 美股隔晚升逾1% 港股有冇得跟？拆解中移動業績 收息嚟講仍吸引？大行升周大福目標價 點解股價冇聲氣？
直播中 : 開市Good Morning - 美股隔晚升逾1% 港股有冇得跟？拆解中移動業績 收息嚟講仍吸引？大行升周大福目標價 點解股價冇聲氣？
26,236.13
+377.30
(+1.46%)
26,269
+405
(+1.57%)
高水33
9,387.83
+155.16
(+1.68%)
6,051.44
+118.27
(+1.99%)
655.66億
3,887.21
+23.32
(+0.604%)
4,579.76
+41.54
(+0.915%)
12,935.94
+122.73
(+0.958%)
2,606.58
+31.40
(+1.22%)
109,904.4600
-627.6300
(-0.568%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.0690
歐元最佳客戶買入價
9.0660
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1630
即市人氣股
Highlight:
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
新西蘭-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.00%
公佈日期
20/10/2025 05:45
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.20%
公佈日期
17/10/2025 17:00
南韓-失業率
公佈值
2.50%
公佈日期
17/10/2025 07:00
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,349.0700
-10.9200
-0.250%
XAG 白銀現貨
51.6832
-0.8390
-1.597%
更新：21/10/2025 10:00
