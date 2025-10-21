21/10/2025 08:18

2025年10月20日，中美重啟貿易談判前夕，天貓雙十一首小時30516個品牌成交額翻倍，現貨金價創新高至4381.42美元，美股三大指數漲逾1%，道指升515.97點。



事實要點：

▷ 天貓雙十一首小時30516個品牌成交額同比翻倍

▷ 現貨金價創新高至每盎司4381.42美元（漲3.09%）

▷ 美澳簽署85億美元關鍵礦產協議

▷ 道指升515.97點收46706.58點（三大指數漲逾1%）

▷ 紐西蘭第三季CPI按年漲3.0%（觸及目標上限）

2025年10月21日【要聞盤點】1、在市場對美國政府停擺有望結束的樂觀情緒，加上蘋果(US.AAPL)股價創歷史新高的帶動下，美國股市周一(20日)顯著收高，三大主要指數升幅均超過1%。道指收市升515.97點，或1.12%，報46706.58點；標普500指數升71.12點，或1.07%，報6735.13點點；納指升310.57點，或1.37%，報22990.54點。中國金龍指數升195點。日經期貨截至上午7時51分升155點。2、在中美雙方準備重啟貿易談判的關鍵時刻，美國總統特朗普將稀土、芬太尼及大豆列為三大核心議題。北京方面則回應，呼籲雙方在平等、尊重的基礎上協商解決問題。3、美國總統特朗普與哥倫比亞總統佩特羅的緊張關係急劇升級。特朗普不僅在社交媒體上公開指控佩特羅為非法毒品頭目，更宣布將對哥倫比亞商品加徵懲罰性關稅，並立即中止所有援助。4、美國總統特朗普與澳洲總理阿爾巴尼斯於白宮正式簽署一項關鍵礦產協議，啟動一系列總價值高達85億美元的項目規劃。5、歐盟各國能源部長在盧森堡舉行的會議上達成共識，批准一項具法律約束力的法規草案，目標在2028年1月1日前，全面終止從俄羅斯進口所有管道天然氣及液化天然氣。6、紐西蘭最新公布的數據顯示，第三季消費者物價指數(CPI)按年上漲3.0%，觸及其中央銀行1至3%目標區間的上限，亦是自2024年中期以來的最高水平。然而，由於核心價格壓力有所緩和，市場普遍預期此數據不會動搖紐西蘭央行 進一步放寬貨幣政策的決心。7、美國加密貨幣交易所Coinbase(US.COIN)於周一(20日)出現服務中斷，導致全球眾多用戶一度無法透過網頁或流動應用程式登入、進行買賣交易。事故起因於亞馬遜網絡服務(AWS)發生大規模故障，波及範圍廣泛，除Coinbase外，多個主流網站及應用程式亦受影響。8、中國外交部發言人郭嘉昆主持記者會時，回應彭博社關於中美新一輪經貿磋商提問。針對特朗普總統將稀土、芬太尼及大豆列為美對華三大關切問題，郭嘉昆強調中方立場一貫明確，指出關稅戰與貿易戰不符合任何一方利益，雙方應在平等、尊重、互惠基礎上協商解決問題。9、證監會上周於香港及大灣區基金行政管理人協會舉辦的研討會上表達對市場推動監管合規的支持，該研討會旨在提升業界在迅速發展的數字資產行業中對監管合規標準的認知。【焦點股】阿里巴巴(09988)- 天貓表示，在「雙11」開賣首小時，30516個品牌成交額同比翻倍蘋概股：比電(00285) 藍思精密(06613)、瑞聲科技(02018)- 據Counterpoint數據，蘋果iPhone 17系列在中國和美國上市後首10天銷量比iPhone 16系列高出14%- 蘋果隔晚股價一度飆升4.8%，市值僅次於英偉達，成為全球第二大市值公司金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)- 現貨金價反覆上揚3.09%，創新高至每盎司4381.42美元人形機械人概念股：優必選(09880)、小鵬(09868)、越疆(02432)- 宇樹科技發布新品Unitree H2仿生人形機械人，能跳芭蕾和武打，具擬人化臉部設計航空股：中國國航(00753)、南方航空(01055)、東方航空(00670)- 特朗普表示，若無法與中國達成協議，可能採取其他威脅措施，包括限制飛機零組件出口油股：中石油(00857)、中石化(00386)、中海油(00883)- 油價創逾5個月新低，布蘭特期油險守60美元稀土板塊：金力永磁(06680)、中國稀土(00769)- 美澳雙方簽訂關鍵礦物協議，預計一年後美國將擁有大量稀土材料中國移動(00941)- 第三季度純利311億元人民幣，同比增長1.4%；首三季度純利同比增長4%中電(00002)- 首9個月香港售電量同比下跌1.8%至274.56億度；宣派第三期中期股息每股0.63元，與去年持平寧德時代(03750)- 第三季度純利186億元人民幣，同比增長41%；首三季度純利增長36%金力永磁(06680)- 第三季度純利2.1億元人民幣，同比大增1.7倍，並表示第四季度在手訂單充足兗礦能源(01171)- 商品煤第三季度銷量增長10%，首三季度同比增長2.4%萬科企業(02202)- 穆迪將萬科評級下調至Caa2越秀地產(00123)- 聯合體以逾77億元人民幣競得上海靜安區商住地塊，越秀持股比例20%聚水潭(06687)- 超購1952倍，一手分配率0.13%，暗盤升37%【油金報價】紐約期油下跌0.16%，報每桶56.93美元布倫特期油上漲0.05%，報每桶60.93美元黃金現貨上漲0.05%，報每盎司4358.93美元紐約期金上漲0.41%，報每盎司4377.15美元