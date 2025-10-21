21/10/2025 19:15

《再戰明天》英國公布CPI，中國聯通公布業績

《經濟通通訊社21日專訊》英國公布CPI，及中國聯通公布業績，料為周三（22日）市場焦點。



*歐洲央行總裁拉加德發表講話，日本公布進出口數據*



周三印度假期休市。各國重要經濟活動方面，亞太經合組織(APEC)財長會議最後一日。歐洲央行總裁拉加德發表講話。本港時間周三晚7:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯出席2025年巴塞羅那不動產會議。8:25pm，拉加德在法蘭克福金融與未來峰會上發表主旨演講。



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布9月出口，年率料由下滑0.1%改善至升4.4%；9月進口年率料由下滑5.2%改善至升0.6%；9月貿易收支料由負2428億日圓升至225億日圓。2:00pm，英國公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.1%，年率升幅料由3.8%擴大至4%；9月核心消費者物價指數年率升幅料由3.6%擴大至3.7%。4:30pm，英國公布8月房價指數。



在本港，明日公布業績的公司有:中國聯通(00762)等。(wa)