直播中 : hot talk 1點鐘 - 再有內險股發盈喜 有貨財息兼收？🌟政策憧憬續支撐恒指向上？🙋🏻講解中電信、中聯通績前部署！
26,249.29
+390.46
(+1.51%)
26,273
+409
(+1.58%)
高水24
9,386.06
+153.39
(+1.66%)
6,078.76
+145.59
(+2.45%)
1,556.90億
3,908.01
+44.12
(+1.142%)
4,607.95
+69.73
(+1.537%)
13,069.55
+256.34
(+2.001%)
2,632.57
+57.39
(+2.23%)
107,683.8300
-2,848.2600
(-2.577%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.0601
歐元最佳客戶買入價
9.0541
英鎊最佳客戶買入價
10.4196
日圓最佳客戶買入價
5.1528
即時更新：21/10/2025 13:05
