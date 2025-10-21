21/10/2025 11:35
《港元利率》拆息普遍向上，一個月拆息報3.66厘並連升四日
《經濟通通訊社21日專訊》拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息報3.66411厘，升8.554基點，連升四日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.68679厘，升8.066基點。
隔夜息報3.84191厘，升5.798基點；一周拆息升4.631基點，報3.74607厘，兩周則升6.506基點，報3.77744厘。長息方面，六個月拆息升1.375基點，報3.44435厘，一年期則跌0.036基點，報3.32988厘。
港元匯價今日在7.7694-7.7673之間上落，最新報7.7673。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.84191
|+5.798
|一周
|3.74607
|+4.631
|兩周
|3.77744
|+6.506
|一個月
|3.66411
|+8.554
|兩個月
|3.65452
|+10.738
|三個月
|3.68679
|+8.066
|六個月
|3.44435
|+1.375
|一年
|3.32988
|-0.036
