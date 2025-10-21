21/10/2025 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升43點子，報7.0930，創逾一年高
《經濟通通訊社21日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0930，較上個交易日升43點子，創2024年10月15日以來逾一年新高，和市場預測偏強約290點，上個交易日報7.0973。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0930
|-43.00
|1歐元/人民幣
|8.2734
|-162.00
|100日圓/人民幣
|4.7163
|+6.00
|1港元/人民幣
|0.9130
|-6.60
|1英鎊/人民幣
|9.5241
|-256.00
|1澳元/人民幣
|4.6309
|+72.00
|1紐元/人民幣
|4.0851
|+59.00
|1新加坡/人民幣
|5.4934
|+43.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9659
|+54.00
|1加元/人民幣
|5.0633
|-125.00
|1人民幣/林吉特
|0.5941
|-2.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3601
|-348.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4241
|-207.00
|1人民幣/韓元
|199.7000
|-9.00