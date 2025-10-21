21/10/2025 14:25

《神州金融》多家銀行下調存款利率，部分銀行「存三年不如存一年」

《經濟通通訊社21日專訊》據《中證金牛座》報道，近日，多家中小銀行加快存款降息步伐。10月以來，已有平陽浦發村鎮銀行、福建華通銀行、輝縣珠江村鎮銀行等多家區域性銀行宣布下調存款利率，其中，部分產品下調幅度高達80個基點。



值得注意的是，隨著各期限存款利率的差異化下調，大中小各類銀行均存在存款利率長短期「倒掛」現象，部分銀行甚至出現「存三年不如存一年」的情況。例如，建設銀行App顯示，該行三年期存款產品利率最高為1.55%，五年期存款產品利率最高為1.3%。



業內人士認為，部分銀行出現存款利率長短「倒掛」現象，與利率下行預期、銀行調整負債結構等因素有關。「負債端壓力加大，主動調整負債結構的需求強烈。」上海金融與發展實驗室首席專家、主任曾剛認為，銀行通過降低長期存款利率，從而優化負債結構，降低長期資金成本。(jq)