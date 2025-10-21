直播中 : hot talk 1點鐘 - 再有內險股發盈喜 有貨財息兼收？🌟政策憧憬續支撐恒指向上？🙋🏻講解中電信、中聯通績前部署！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 再有內險股發盈喜 有貨財息兼收？🌟政策憧憬續支撐恒指向上？🙋🏻講解中電信、中聯通績前部署！
26,245.82
+386.99
(+1.50%)
26,275
+411
(+1.59%)
高水29
9,385.58
+152.91
(+1.66%)
6,079.17
+146.00
(+2.46%)
1,557.36億
3,907.50
+43.61
(+1.129%)
4,607.41
+69.19
(+1.525%)
13,073.09
+259.88
(+2.028%)
2,632.57
+57.39
(+2.23%)
107,682.1800
-2,849.9100
(-2.578%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.0601
歐元最佳客戶買入價
9.0541
英鎊最佳客戶買入價
10.4196
日圓最佳客戶買入價
5.1528
可賣空股票總成交
1,221.09億
主板賣空
186.00億
(15.232%)
半日數據，更新：21/10/2025 12:40
