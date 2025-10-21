直播中 : hot talk 1點鐘 - 再有內險股發盈喜 有貨財息兼收？🌟政策憧憬續支撐恒指向上？🙋🏻講解中電信、中聯通績前部署！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 再有內險股發盈喜 有貨財息兼收？🌟政策憧憬續支撐恒指向上？🙋🏻講解中電信、中聯通績前部署！
26,247.93
+389.10
(+1.50%)
26,273
+409
(+1.58%)
高水25
9,386.07
+153.40
(+1.66%)
6,077.42
+144.25
(+2.43%)
1,558.84億
3,907.58
+43.69
(+1.131%)
4,608.09
+69.87
(+1.540%)
13,073.20
+259.99
(+2.029%)
2,633.42
+58.24
(+2.26%)
107,682.1800
-2,849.9100
(-2.578%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.0601
歐元最佳客戶買入價
9.0541
英鎊最佳客戶買入價
10.4196
日圓最佳客戶買入價
5.1528
恒生指數
26,247.93
+389.10
(+1.50%)
期指
高水25
26,273
+409
(+1.58%)
國企指數
9,386.07
+153.40
(+1.66%)
科技指數
6,077.42
+144.25
(+2.43%)
大市成交
1,558.84億
股票
1,335.71億
(85.687%)
窩輪
90.54億
(5.808%)
牛熊證
132.58億
(8.505%)
即時更新：21/10/2025 13:06
可賣空股票總成交
1,221.09億
主板賣空
186.00億
(15.232%)
半日數據，更新：21/10/2025 12:40
上証指數
成交：5,325.48億
3,907.58
+43.69
(+1.131%)
滬深300
4,608.09
+69.87
(+1.540%)
深証成指
13,073.20
+259.99
(+2.029%)
MSCI中國A50
2,633.42
+58.24
(+2.26%)
比特幣
資料由Binance提供
107,682.1800
-2,849.9100
(-2.578%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0930
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0601
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0541
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4196
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1528
26
十月
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.0601
電匯客戶賣出
5.0566
更新：21/10/2025 13:06:02
最新重要數據
香港-失業率
公佈值
3.90%
公佈日期
20/10/2025 16:30
中國-失業率
公佈值
5.20%
公佈日期
20/10/2025 10:00
中國-國內生產總值(年率)
公佈值
4.80%
公佈日期
20/10/2025 10:00
