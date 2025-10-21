21/10/2025 09:44

【聚焦人幣】中間價創逾一年高，人民幣即期開市升31點子報7.12

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0930，較上個交易日升43點子，創2024年10月15日以來逾一年新高，和市場預測偏強約290點。偏強中間價水平也反映監管層助穩市場預期的態度，離岸人民幣在中間價公布後順勢升破7.12元關口。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開31點子，報7.1200，上個交易日即期匯率收盤報7.1231。

高市早苗基本確定會出任下一任日本首相，這打壓了日圓多頭人氣，另外美國的信貸風險仍在持續引發擔憂，美元擴大反彈，不過隨著日本政局問題明朗，市場焦點逐漸轉向美國經濟本身，降息周期下美元反彈空間料受限，而中美談判也有利於人民幣企穩。



市場人士認為，四季度市場存在結匯需求，另外中國本周召開四中全會，中美將展開新一輪談判，而且美聯儲將進入降息周期，這些都有利於人民幣保持穩中偏升走勢。美國總統特朗普周一表示，他預期將與中國國家主席習近平達成一項公平的貿易協議，並淡化了兩個大國在台灣問題上爆發衝突的風險。(jq)