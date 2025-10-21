26,310.38
+451.55
(+1.75%)
26,338
+474
(+1.83%)
高水28
9,406.97
+174.30
(+1.89%)
6,099.01
+165.84
(+2.80%)
1,429.12億
3,910.13
+46.24
(+1.197%)
4,607.56
+69.34
(+1.528%)
13,065.58
+252.37
(+1.970%)
2,627.97
+52.79
(+2.05%)
109,441.4300
-1,090.6600
(-0.987%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.0654
歐元最佳客戶買入價
9.0553
英鎊最佳客戶買入價
10.4217
日圓最佳客戶買入價
5.1526
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
恒生指數
26,310.38
+451.55
(+1.75%)
期指
高水28
26,338
+474
(+1.83%)
國企指數
9,406.97
+174.30
(+1.89%)
科技指數
6,099.01
+165.84
(+2.80%)
大市成交
1,429.12億
股票
1,211.16億
(84.748%)
窩輪
87.83億
(6.146%)
牛熊證
130.13億
(9.106%)
即時更新：21/10/2025 11:34
可賣空股票總成交
2,073.22億
主板賣空
343.95億
(16.590%)
更新：20/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,093.60億
3,910.13
+46.24
(+1.197%)
滬深300
4,607.56
+69.34
(+1.528%)
深証成指
13,065.58
+252.37
(+1.970%)
MSCI中國A50
2,627.97
+52.79
(+2.05%)
比特幣
資料由Binance提供
109,441.4300
-1,090.6600
(-0.987%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0930
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0654
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0553
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4217
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1526
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

超級食物 │ 泡菜益處超多:改善三高、預防心臟病腸癌兼減肥 ...
醫學通識 健康解「迷」

超級食物 │ 泡菜益處超多:改善三高、預防心臟病腸癌兼減肥 ...
電影《她來找我》:Anne Hathaway也難救的一場失焦...
Art & Living 電影寓言

電影《她來找我》:Anne Hathaway也難救的一場失焦...
黎明7歲女兒外貌曝光！高佻長髮，阿Wing不滿偷拍急帶離場
吃喝玩樂 影視娛樂

黎明7歲女兒外貌曝光！高佻長髮，阿Wing不滿偷拍急帶離場
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00001 長和00020 商湯－Ｗ00941 中國移動02318 中國平安
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05
貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06
大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
香港-失業率
公佈值
3.90%
公佈日期
20/10/2025 16:30
中國-失業率
公佈值
5.20%
公佈日期
20/10/2025 10:00
中國-國內生產總值(年率)
公佈值
4.80%
公佈日期
20/10/2025 10:00
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.78%
1個月
3.58%
3個月
3.61%
更新：20/10/2025 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
109,441.43
-1,090.66
-0.987%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,934.9400
-44.2800
-1.113%
Chainlink-預言機-LINK LINK 預言機
18.3100
-0.3500
-1.876%
更新：21/10/2025 11:31
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處