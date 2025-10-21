21/10/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升60點子，兩連升報7.1171，創一個月高

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1171，較上個交易日4時30分收盤價升60點子，兩連升，創9月23日以來一個月新高，全日在7.1154至7.1210之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升47點子，報7.1195。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0930，較上個交易日升43點子，創2024年10月15日以來逾一年新高，和市場預測偏強約290點。



交易員指出，中美貿易緊張局勢有所緩解，中港股市回暖，市場風險偏好回升，人民幣順勢反彈。隨著日本政局逐步明朗，市場焦點料重回美國經濟數據。一外資行交易員稱，「中間價帶動，加上市場預期偏樂觀，估計人民幣還是會逐漸向7.10靠近，當然走勢會比較反覆。」(jq)