26,290.80
-142.90
(-0.54%)
26,302
-136
(-0.51%)
高水11
9,365.37
-101.85
(-1.08%)
6,088.36
-82.72
(-1.34%)
2,140.35億
3,988.22
-8.72
(-0.218%)
4,691.97
-24.05
(-0.510%)
13,430.10
-59.30
(-0.440%)
2,697.92
-17.95
(-0.66%)
114,271.0300
+163.3800
(0.143%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0990
歐元最佳客戶買入價
9.0739
英鎊最佳客戶買入價
10.3937
日圓最佳客戶買入價
5.1210
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
即時更新：28/10/2025 15:34
半日數據，更新：28/10/2025 12:40
資料由Binance提供
