21/10/2025 10:05

【外圍經濟】亞馬遜雲端服務AWS當機長達15小時，美國東岸營運受廣泛影響

《經濟通通訊社21日專訊》亞馬遜旗下的雲端服務部門AWS周二（21日）表示，周一持續約15小時的服務故障已解決。



AWS佔據全球雲端運算市場約三分之一的份額。根據網站監控平台Downdetector的數據，數百家公司的網路服務受到此故障的影響，其中包括金融服務平台Venmo和Robinhood Markets、蘋果的音樂與電視服務、Zoom和Snowflake等軟件公司、麥當勞以及遊戲公司Epic Games。亞馬遜旗下的語音助理Alexa和家庭安防系統Ring也未能倖免。



AWS稍早表示，一項關鍵資料庫服務的數位目錄發生故障，導致依賴該資料庫的軟件無法檢索訊息，從而引發連鎖故障。亞馬遜表示，已修復這一根本問題，該故障主要影響AWS在美國東岸的營運區域。(rc)