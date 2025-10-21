26,302.58
+443.75
(+1.72%)
26,333
+469
(+1.81%)
高水30
9,404.51
+171.84
(+1.86%)
6,097.18
+164.01
(+2.76%)
1,430.73億
3,910.13
+46.24
(+1.197%)
4,607.56
+69.34
(+1.528%)
13,065.58
+252.37
(+1.970%)
2,627.97
+52.79
(+2.05%)
109,441.4300
-1,090.6600
(-0.987%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.0654
歐元最佳客戶買入價
9.0553
英鎊最佳客戶買入價
10.4217
日圓最佳客戶買入價
5.1526
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00001 長和00020 商湯－Ｗ00941 中國移動02318 中國平安
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05
貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06
大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處