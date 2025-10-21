21/10/2025 11:05

【外圍經濟】韓國10月前20天對美國出口大跌24.7%，但韓股仍創新高

《經濟通通訊社21日專訊》韓國海關周二（21日）公布的數據顯示，本月前20天，韓國出口較去年同期下降7.8%，對美國出口大跌24.7%，主要原因是中秋節長假導致的工作日數量減少。



數據顯示，今年10月1日至20日期間，韓國貨物出口達301億美元，去年同期為327億美元。不過，日均出口額較去年同期增長9.7%。



同期進口下降2.3%，至329億美元，導致貿易逆差28億美元。



從目的地來看，受關稅措施影響，對美國的出口暴跌24.7%，至42億美元。即使以日平均計算，對美國的出口也下降10.3%。對最大貿易夥伴中國的出口亦下降9.2%，至66億美元。



按產品分類，半導體出口額為85億美元，比去年同期增加47%。在此期間，晶片出口佔出口總額的28.3%，比去年同期增加6.6個百分點。



*KOSPI指數連續第五天走高*



韓國KOSPI指數周二上漲1.9%，連續第五天走高，刷新歷史新高。今年以來，指數已上漲62%。(rc)