直播中 : hot talk 1點鐘 - 再有內險股發盈喜 有貨財息兼收？🌟政策憧憬續支撐恒指向上？🙋🏻講解中電信、中聯通績前部署！
26,249.54
+390.71
(+1.51%)
26,271
+407
(+1.57%)
高水21
9,386.59
+153.92
(+1.67%)
6,077.82
+144.65
(+2.44%)
1,559.36億
3,907.92
+44.03
(+1.140%)
4,608.58
+70.36
(+1.550%)
13,073.10
+259.89
(+2.028%)
2,633.42
+58.24
(+2.26%)
107,669.0900
-2,863.0000
(-2.590%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.0601
歐元最佳客戶買入價
9.0541
英鎊最佳客戶買入價
10.4196
日圓最佳客戶買入價
5.1528
查看更多etnet精彩內容

