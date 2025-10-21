21/10/2025 15:41

【外圍經濟】美銀：若美國信貸問題持續，美股可能遭被動拋售

《經濟通通訊社21日專訊》美銀策略師表示，如果信貸市場出現進一步緊張跡象，可能會引發更大範圍股市大跌，美股可能遭被動拋售。



美銀證券的美國股票和量化策略主管Savita Subramanian周一在報告中表示：「如果私人信貸問題持續存在，退休基金等投資者可能會被動賣出指數基金，以避免懲罰性私人資產標記，並履行持續義務。」



美銀並非唯一對估值以及指數型基金潛在持續拋壓發出警告的機構，Miller Tabak + Co首席市場策略師Matt Maley表示，追蹤銀行的ETF可能會加劇拋售。



他表示：「鑑於銀行ETF已經處於實質性的疲軟狀態，後續不需要太多的下行壓力，就能確認銀行股趨勢的重大調整。」(rc)