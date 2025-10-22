直播中 : 開市Good Morning - 港股連彈兩日 已擺脫跌勢？📞中電信業績拆解！📉金價急回 吸納時機咪錯過？
直播中 : 開市Good Morning - 港股連彈兩日 已擺脫跌勢？📞中電信業績拆解！📉金價急回 吸納時機咪錯過？
--
--
(--)
25,872
-140
(-0.54%)
--
--
(--)
--
--
(--)
5.16億
3,916.19
-0.14
(-0.004%)
4,607.71
-0.16
(-0.003%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
108,056.0200
-241.6400
(-0.223%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0472
歐元最佳客戶買入價
9.0410
英鎊最佳客戶買入價
10.4126
日圓最佳客戶買入價
5.1312
恒生指數
--
--
(--)
期指
25,872
-140
(-0.54%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
5.16億
股票
5.16億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：22/10/2025 09:03
可賣空股票總成交
2,287.23億
主板賣空
357.68億
(15.638%)
更新：21/10/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,916.19
-0.14
(-0.004%)
滬深300
4,607.71
-0.16
(-0.003%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
108,056.0200
-241.6400
(-0.223%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0472
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0410
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4126
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1312
即市人氣股
00020 商湯－Ｗ00981 中芯國際00001 長和00941 中國移動01398 工商銀行02318 中國平安
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18
大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05
貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
Highlight:
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
108,056.02
-241.64
-0.223%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,846.0700
-26.9700
-0.696%
Stellar-恒星幣-XLM XLM 恒星幣
0.3121
-0.0020
-0.637%
更新：22/10/2025 09:00
最新重要數據
香港-失業率
公佈值
3.90%
公佈日期
20/10/2025 16:30
中國-失業率
公佈值
5.20%
公佈日期
20/10/2025 10:00
中國-國內生產總值(年率)
公佈值
4.80%
公佈日期
20/10/2025 10:00
