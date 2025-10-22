22/10/2025 08:29

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月21日紐約時段，因美國企業財報超預期及避險情緒降溫，道指升218.16點至46924.74點創新高，現貨金價暴跌5.3%至每盎司4105美元。



事實要點：

▷ 現貨金價跌5.3%至4105美元/盎司，紐約期金跌5.5%至4116美元

▷ 道指升218.16點（0.47%）至46924.74點，創收市新高

▷ 通用汽車股價飆升近15%，3M漲7.7%，可口可樂升4.1%

▷ 美元兌日圓升穿151關口至152.17，日圓日內跌0.8%

高市早苗成日本首位女性首相，日圓應聲急挫

《經濟通通訊社22日專訊》金價周二（21日）紐約時段狂瀉之際，美國企業財報頻頻報喜，工業和消費龍頭企業表現尤其突出，推動道指再創收市新高。道指收市升218.16點，或0.47%，報46924.74點；標普500指數升0.22點，報6735.35點；受部分科技股走弱拖累，納指微跌36.88點，或0.16%，報22953.67點。通用汽車(US.GM)業績遠超預期，並上調全年業績指引，刺激股價單日飆升近15%。可口可樂(US.KO)公布的季度利潤和收入均勝預期，推動股價收市升4.1%。3M﻿(US.MMM)同樣發布強勁業績，股價大升7.7%，為道指的向上提供支持。此外，此前引發信贷危機憂慮的地區銀行Zions Bancorp(US.ZION)公布第三季度利潤實現按年增長，緩解市場對銀行體系的擔憂。但大型科技股表現不一，蘋果(US.AAPL)股價在創下歷史新高後輕微回落，限制納指升勢。與此同時，避險資產黃金價格突然大幅逆轉，暴跌5.3%，現貨黃金報每盎司4105美元。紐約期金同樣錄得顯著跌幅，下跌約5.5%至每盎司4116美元，嚴重打擊材料板塊和相關礦業股的表現。*高市上台日圓急挫*美元日內走勢反覆偏強。美匯指數於99點關口下方窄幅徘徊，較前一交易日微升0.36%，報98.94，全日高見98.97，低位為98.5。強硬保守派高市早苗正式出任第104任首相，成為日本首位女性領導人。日圓兌美元匯價應聲急挫，美元兌日圓匯價一度顯著拉升，升穿151關口，最高觸及152.17，日內報151.95，升幅約0.8%。歐元兌美元匯價持續下行，一度跌至1.161至1.1628區間，日內跌幅約0.33%，報1.1602。國際原油市場反覆微升。紐約期油報每桶57.41美元，升0.6%；布蘭特期油亦升0.7%，報每桶61.44美元。(jf)