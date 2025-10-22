直播中 : 開市Good Morning - 港股連彈兩日 已擺脫跌勢？📞中電信業績拆解！📉金價急回 吸納時機咪錯過？
直播中 : 開市Good Morning - 港股連彈兩日 已擺脫跌勢？📞中電信業績拆解！📉金價急回 吸納時機咪錯過？
--
--
(--)
25,872
-140
(-0.54%)
--
--
(--)
--
--
(--)
5.45億
3,916.19
-0.14
(-0.004%)
4,607.71
-0.16
(-0.003%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
107,996.1800
-301.4800
(-0.278%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0472
歐元最佳客戶買入價
9.0410
英鎊最佳客戶買入價
10.4126
日圓最佳客戶買入價
5.1312
恒生指數
--
--
(--)
期指
25,872
-140
(-0.54%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
5.45億
股票
5.45億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：22/10/2025 09:03
可賣空股票總成交
2,287.23億
主板賣空
357.68億
(15.638%)
更新：21/10/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,916.19
-0.14
(-0.004%)
滬深300
4,607.71
-0.16
(-0.003%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
107,996.1800
-301.4800
(-0.278%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0472
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0410
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4126
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1312
