聯匯之父祈連活指出，黃金因無法被創造將長期升值，未來或達8000至1.2萬美元；美元雖被武器化，仍將主導數十年，主因人民幣不可自由兌換。



事實要點：

▷ 金價長期或達8000至1.2萬美元（2060/2100年水平）

▷ 美元主導地位料持續數十年（人民幣不可自由兌換）

▷ 外國央行因美元武器化增購黃金（中印零售需求推升）

▷ 港元改掛人民幣不明智（需自由兌換維持套利）

▷ 香港IPO市場緩衝資金出入（不影響中國內地）

《經濟通通訊社22日專訊》被譽為「聯滙之父」的經濟學家祈連活（John Greenwood）接受報章訪問時表示，對於近期金價不停攀升，他指出政府及央行可以大量創造貨幣，但沒有人能夠創造黃金，相信黃金長遠繼續升值，在幾十年後金價不會只是4000美元。他表示無法短期預測金價，但認為長期而言會繼續上升，他指黃金不一定買給自己，可以是留給子孫後代，今天我們很難想像金價會達8000美元或1.2萬美元，但若有一天我們能從2060年或2100年回來，屆時金價很可能就是達到相若水平。他認為金價推升原因，關鍵是近期特朗普政府將美元武器化有關，外國政府及央行為求分散風險大量購買黃金，加上中國和印度對黃金零售需求強勁，均在推動金價上升，連帶白銀漲幅亦強勁。＊預計美元繼續主導，並持續數十年＊雖然美國將美元「武器化」，但他認為歐元及人民幣仍無法取代美元地位，外國的央行及政府對於持有過多的美元而倍感謹慎，轉而進行多元化投資或持有黃金，但這並不會威脅美元的地位，他又指出，由於人民幣不可自由兌換，存在匯出難度。因此得出結論，美元仍將是主導貨幣，且這種地位可能還會持續數十年。對於有市場聲音港元或將改與人民幣掛鈎，祈連活直言，將貨幣掛鈎於不可兌換的貨幣並不明智。他解釋香港的體系是依靠一定程度的套利，要想套利成功就要不同貨幣之間自由兌換，所以如果因為外匯管制，就不是好主意。他又講到，中港兩地的體系保持距離或斷層是方便的，香港可以作為一個緩衝帶，例如香港IPO市場可以接納大量資金出入，又不影響中國內地。(ul)