25,919.11
-108.44
(-0.42%)
25,919
-93
(-0.36%)
平水0
9,263.26
-39.40
(-0.42%)
5,977.50
-30.44
(-0.51%)
862.54億
3,911.88
-4.45
(-0.114%)
4,598.86
-9.01
(-0.196%)
13,065.96
-11.36
(-0.087%)
2,624.54
-9.05
(-0.34%)
108,450.9500
+153.2900
(0.142%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0579
歐元最佳客戶買入價
9.0405
英鎊最佳客戶買入價
10.4162
日圓最佳客戶買入價
5.1353
恒生指數
25,919.11
-108.44
(-0.42%)
期指
平水0
25,919
-93
(-0.36%)
國企指數
9,263.26
-39.40
(-0.42%)
科技指數
5,977.50
-30.44
(-0.51%)
大市成交
862.54億
股票
694.19億
(80.483%)
窩輪
64.92億
(7.527%)
牛熊證
103.42億
(11.990%)
即時更新：22/10/2025 10:36
可賣空股票總成交
2,287.23億
主板賣空
357.68億
(15.638%)
更新：21/10/2025 16:59
上証指數
成交：3,691.39億
3,911.88
-4.45
(-0.114%)
滬深300
4,598.86
-9.01
(-0.196%)
深証成指
13,065.96
-11.36
(-0.087%)
MSCI中國A50
2,624.54
-9.05
(-0.34%)
比特幣
資料由Binance提供
108,450.9500
+153.2900
(0.142%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0579
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0405
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4162
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1353
新聞及評論
新聞及評論 主頁
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
英國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
22/10/2025 14:00
前值
0.30%
市場預測
0.10%
英國-消費者物價指數(年率)
即將公佈
22/10/2025 14:00
前值
3.80%
市場預測
4.00%
