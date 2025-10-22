22/10/2025 08:40

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年10月21日，道指因企業業績強勁收漲218.16點創新高，美國政府停擺21天追平歷史紀錄，可口可樂以26億美元收購非洲最大瓶裝商75%股權，現貨金價跌0.65%至4098.65美元/盎司，特習會晤或生變數。



事實要點：

▷ 可口可樂以26億美元收購非洲最大瓶裝商75%股權

▷ 美國政府局部停擺21天（追平歷史第二長紀錄）

▷ 道指收漲218.16點至46924.74點（創收市新高）

▷ 現貨金價跌0.65%至4098.65美元/盎司

▷ SEC企業申報資料庫故障致財務資訊無法獲取 More ▼ Less ▲

2025年10月22日【要聞盤點】1、受可口可樂(US.KO)及3M(US.MMM)等企業強勁業績帶動，道指於周二(21日)再度創下收市新高。然而市場整體表現分歧，部分科技股走弱拖累納指輕微收跌，而標指數則幾乎持平收市。投資者正消化本周公布的企業季績，並持續關注美國政府停擺問題的後續發展。道指收市升218.16點，或0.47%，報46924.74點；標普500指數升0.22點，報6735.35點；納指跌36.88點，或0.16%，報22953.67點。中國金龍指數跌81點。日經期貨截至上午7時52分跌85點。2、根據彭博消息，特朗普看好月末與習近平會晤成果，但他周二對共和黨議員表示，這場備受期待的會談有可能因為某種原因不會發生。3、市場普遍預期，美國聯儲局將於下周及12月的議息會議上，再度減息以支撐轉弱的勞動力市場。然而，由於美國政府停擺導致關鍵經濟數據發布中斷，令聯儲局陷入史無前例的數據真空，為是次決策增添變數。4、美國證券交易委員會(SEC)的企業申報資料庫於當地時間周一(20日)出現間歇性故障，導致投資者及公眾無法獲取關鍵的企業財務資訊 。5、美國聯邦政府局部停擺進入第21天，已追平美國歷史上第二長的政府關門紀錄。因國會兩黨在預算案上陷入僵局，導致新財政年度的資金未能獲批，政府於10月1日凌晨起局部停運。6、白宮高級官員表示，國務卿魯比奧與俄羅斯外長拉夫羅夫的通話富有成效，無需再舉行會談，目前亦無安排特普會計劃。據悉俄方已私下拒絕特朗普提出「以當前戰線為基礎凍結戰事」的提議，特朗普則表示不想與普京進行無意義的會晤。7、在特斯拉公布季度財報前夕，由工會及企業監督組織組成的聯盟發起「奪回特斯拉」行動，呼籲股東否決CEO馬斯克近1萬億美元的薪酬方案，批評該方案將強化其對公司控制權，且未要求其專注特斯拉業務。聯盟指馬斯克政治活動已損害品牌並分散其經營注意力，要求公共資金管理者拒絕此提案。8、可口可樂HB宣布，已達成一項最終協議，將以26億美元的總代價收購非洲最大的可口可樂瓶裝商－－可口可樂非洲飲料公司(CCBA)的75%控股權，此舉將締造按銷量計算全球第二大的可口可樂裝瓶合作夥伴。9、據《科技日報》報導，河南中科清能研發的3kW@4.5K氦製冷機於10月15日在合肥一次啟機成功，截至20日已穩定運行超過120小時，實際製冷量達設計指標。此設備為中國核聚變領域已投產的最大功率氦製冷機，將為國家重大科技基礎設施「CRAFT」提供關鍵支援。10、香港證監會宣布，因瑞銀(US.UBS)內部監控系統存在嚴重缺失，對其作出譴責並處以800萬港元罰款。事件主要由於該行在超過12年的時間中，未能準確區分專業投資者身份，導致部分客戶被錯誤分類。【焦點股】金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)- 現貨金價隔夜盤中一度創下逾12年來的最大跌幅蘋概股：比電(00285)、藍思精密(06613)、瑞聲科技(02018)- 蘋果巨屏可折疊式iPad據悉面臨多個工程難題，發布時間或推遲至最早2029年旅遊股：攜程(09961)、同程旅行(00780)、華住(01179)- 中國今年前三季度國內居民出遊花費達4.85萬億元人民幣，同比增長11.5%比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)- 比特幣價格一度下挫3.25%老鋪黃金(06181)- 公司同意以每股732.49元的價格配售約371萬股新H股六福集團(00590)- 第二季度零售收入同比增長15%；本月上半月港澳及海外同店銷售增長19%國藥控股(01099)- 附屬國藥集團藥業股份(600511)第三季純利約5.4億元人民幣，升13.1%，首三季多賺1%中國中鐵(00390)- 第三季新簽合同額升6%，首九個月升3.7%豐德麗(00571)- 全年虧損收窄至1280萬元，賣座鉅片《破．地獄》及《哪吒之魔童鬧海》帶動戲院營運收益增長中國電信(00728)- 第三季度純利78億元人民幣，同比增長3.6%；首三季度純利增長5%泡泡瑪特(09992)-第三季收益按年增長2.45倍至2.5倍新世界發展(00017)- 公司澄清，未就永續債進行債務管理項目，亦未收到任何股權融資建議榮尊國際(01780)- 控股股東KTI計劃配售最多60%股權，配售價折讓不超過74%廣和通(00638)- 上限定價，超購550倍，一手分配率0.31%，暗盤下跌0.9%【油金報價】紐約期油上漲0.51%，報美元57.53/桶布倫特期油上漲1.07%，報美元61.66/桶黃金現貨下降0.65%，報美元4098.65/盎司黃金期貨下降0.01%，報美元4109.40/盎司