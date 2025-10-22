直播中 : hot talk 1點鐘 - 日央行短期難重啟加息？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 日央行短期難重啟加息？
25,783.56
-243.99
(-0.94%)
25,789
-223
(-0.86%)
高水5
9,219.54
-83.12
(-0.89%)
5,931.14
-76.80
(-1.28%)
1,509.14億
3,913.12
-3.21
(-0.082%)
4,595.32
-12.55
(-0.272%)
13,023.36
-53.96
(-0.413%)
2,630.63
-2.96
(-0.11%)
107,965.6800
-331.9800
(-0.307%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0618
歐元最佳客戶買入價
9.0413
英鎊最佳客戶買入價
10.4162
日圓最佳客戶買入價
5.1322
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,783.56
-243.99
(-0.94%)
期指
高水5
25,789
-223
(-0.86%)
國企指數
9,219.54
-83.12
(-0.89%)
科技指數
5,931.14
-76.80
(-1.28%)
大市成交
1,509.14億
股票
1,289.44億
(85.442%)
窩輪
91.70億
(6.076%)
牛熊證
127.99億
(8.481%)
即時更新：22/10/2025 13:40
可賣空股票總成交
1,010.20億
主板賣空
173.57億
(17.181%)
半日數據，更新：22/10/2025 12:40
上証指數
成交：5,694.33億
3,913.12
-3.21
(-0.082%)
滬深300
4,595.32
-12.55
(-0.272%)
深証成指
13,023.36
-53.96
(-0.413%)
MSCI中國A50
2,630.63
-2.96
(-0.11%)
比特幣
資料由Binance提供
107,965.6800
-331.9800
(-0.307%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0618
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0413
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4162
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1322
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

黎明7歲女兒外貌曝光！高佻長髮，阿Wing不滿偷拍急帶離場
吃喝玩樂 影視娛樂

黎明7歲女兒外貌曝光！高佻長髮，阿Wing不滿偷拍急帶離場
政經專訪

【專訪】洪灝：市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（廣東話錄音視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #科技股
健康飲食|18款片裝芝士營養大比拼:營養師推薦低鈉高鈣之選，...
醫學通識 健康解「迷」

健康飲食|18款片裝芝士營養大比拼:營養師推薦低鈉高鈣之選，...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00020 商湯－Ｗ00981 中芯國際00001 長和00941 中國移動09988 阿里巴巴－Ｗ01398 工商銀行
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18
大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05
貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
3.98%
3個月國債孳息率
3.96%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新：21/10/2025 16:15
即將公佈經濟數據
英國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
22/10/2025 14:00
前值
0.30%
市場預測
0.10%
英國-消費者物價指數(年率)
即將公佈
22/10/2025 14:00
前值
3.80%
市場預測
4.00%
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
32.7500
-0.1100
-0.335%
CHF 美元/瑞郎
0.7954
-0.0014
-0.174%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4121
-0.0159
-0.168%
更新：22/10/2025 13:35
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處