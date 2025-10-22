22/10/2025 12:15

【聚焦數據】北京前三季社會消費總額下降5.1%，遠遜全國水平

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》北京市統計局公布，前三季度，實現社會消費品零售總額9803.1億元(人民幣．下同)，下降5.1%，遠遜全國的增長4.5%。按消費形態分，商品零售8793.1億元，下降5.3%；餐飲收入1010.0億元，下降3.7%。北京市統計局稱，汽車類、通訊器材類商品零售額分別下降18.3%和24.2%，燃油車市場需求不足、企業經營模式變化是主要影響因素，對社會消費品零售總額產生較大下拉作用。



前三季度，從商品類別看，限額以上批發和零售業中，基本生活類和時尚類商品銷售較好，糧油食品類、日用品類、金銀珠寶類、化妝品類商品零售額分別增長8.2%、3.7%、33.5%和8.1%。



前三季度，北京市市場總消費額同比增長0.5%。其中，服務性消費額在信息、交通、文化娛樂等領域帶動下增長4.8%。