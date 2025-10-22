直播中 : hot talk 1點鐘 - 日央行短期難重啟加息？
25,783.68
-243.87
(-0.94%)
25,790
-222
(-0.85%)
高水6
9,218.97
-83.69
(-0.90%)
5,931.18
-76.76
(-1.28%)
1,509.61億
3,913.55
-2.78
(-0.071%)
4,596.11
-11.76
(-0.255%)
13,024.24
-53.08
(-0.406%)
2,630.94
-2.65
(-0.10%)
107,965.6800
-331.9800
(-0.307%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0618
歐元最佳客戶買入價
9.0413
英鎊最佳客戶買入價
10.4162
日圓最佳客戶買入價
5.1322
Watch Trends 2025
