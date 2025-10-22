22/10/2025 11:38
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息報3.53厘
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.53185厘，跌13.226基點，終止四連升；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.61768厘，跌6.911基點。
隔夜息報3.17595厘，跌66.596基點；一周拆息跌25.036基點，報3.49571厘，兩周則跌15.417基點，報3.62327厘。長息方面，六個月拆息跌3.369基點，報3.41066厘，一年期則跌2.232基點，報3.30756厘。
港元匯價今日在7.7719-7.7706之間上落，最新報7.7717。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.17595
|-66.596
|一周
|3.49571
|-25.036
|兩周
|3.62327
|-15.417
|一個月
|3.53185
|-13.226
|兩個月
|3.58482
|-6.97
|三個月
|3.61768
|-6.911
|六個月
|3.41066
|-3.369
|一年
|3.30756
|-2.232
