22/10/2025 10:05

《基金觀點》普徠仕：市場忽略美國通脹威脅，就業市場似成聯儲局關注焦點

《環富通基金頻道22日專訊》普徠仕環球固定收益主管兼首席投資總監Arif Husain發表關於美國經濟以及聯儲局未來政策方向的觀點。他指，雖然通脹未如預期般高企，但最新數據顯示通脹壓力正在擴散而非減弱。即使人工智能或能在中期帶來通縮效應，但這影響尚未顯現。另外，隨著政治壓力對聯儲局獨立性構成挑戰，通脹風險無疑正在上升。



*下任聯儲局主席明年5月就職，對長債孳息率影響力不容忽視*



在影響利率的因素中，市場完全聚焦於美國經濟增長及就業市場放緩，卻忽視了通脹反彈的可能性，這令人感到意外。值得關注的是，美國移民政策已限制勞動力供應，但市場共識未能充分預料每月新增職位數字下跌的可能性。就業市場似乎也成為聯儲局關注的焦點。



展望未來，隨著下任聯儲局主席將於2026年5月就職，央行對長期國債孳息率的根本性影響力將是不容忽視的因素。雖然市場普遍預期下任主席將降低短期利率，但聯儲局可能採取孳息率曲線控制措施，以壓低長期孳息率的可能性，目前仍未引起市場充分關注。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。