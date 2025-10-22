22/10/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶24點子，報7.0954
《經濟通通訊社22日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0954，較上個交易日跌24點子，暫時脫離逾一年高點，上個交易日報7.0930。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0954
|+24.00
|1歐元/人民幣
|8.2450
|-284.00
|100日圓/人民幣
|4.6816
|-347.00
|1港元/人民幣
|0.9130
|+0.70
|1英鎊/人民幣
|9.5046
|-195.00
|1澳元/人民幣
|4.6163
|-146.00
|1紐元/人民幣
|4.0856
|+5.00
|1新加坡/人民幣
|5.4748
|-186.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9249
|-410.00
|1加元/人民幣
|5.0721
|+88.00
|1人民幣/林吉特
|0.5948
|+7.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4278
|+677.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4477
|+236.00
|1人民幣/韓元
|201.1300
|+143.00