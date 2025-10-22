25,781.77
-245.78
(-0.94%)
25,761
+20
(+0.08%)
低水21
9,223.78
-78.88
(-0.85%)
5,923.09
-84.85
(-1.41%)
2,275.36億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
108,007.4900
-290.1700
(-0.268%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0934
澳元最佳客戶買入價
5.0577
歐元最佳客戶買入價
9.0293
英鎊最佳客戶買入價
10.3658
日圓最佳客戶買入價
5.1330
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
恒生指數
25,781.77
-245.78
(-0.94%)
期指(夜)
低水21
25,761
+20
(+0.08%)
國企指數
9,223.78
-78.88
(-0.85%)
科技指數
5,923.09
-84.85
(-1.41%)
大市成交
2,275.36億
股票
2,036.69億
(89.510%)
窩輪
102.23億
(4.493%)
牛熊證
136.44億
(5.996%)
即時更新：22/10/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,927.07億
主板賣空
338.86億
(17.584%)
更新：22/10/2025 16:59
上証指數
成交：7,415.25億
3,913.76
-2.57
(-0.066%)
滬深300
4,592.57
-15.30
(-0.332%)
深証成指
12,996.61
-80.71
(-0.617%)
MSCI中國A50
2,627.42
-6.17
(-0.23%)
比特幣
資料由Binance提供
108,007.4900
-290.1700
(-0.268%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0934
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0577
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0293
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3658
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1330
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

31
十月
中環 PMQ 元創方｜十次相聚、十倍盡興！ 咖啡界年度盛事 PMQ Coffee Agenda 2025 十月矚目登場 中環 PMQ 元創方｜十次相聚、十倍盡興！ 咖啡界年度盛事 PMQ Coffee Agenda 2025 十月矚目登場
商場活動 文化藝術
中環 PMQ 元創方｜十次相聚、十倍盡興！ 咖啡界年度盛事 PMQ Coffee Agenda 20...
推介度：
31/10/2025 - 02/11/2025
26
十月
中環遮打道｜遮打道老爺車展覽 2025 中環遮打道｜遮打道老爺車展覽 2025
大型盛事 節慶活動
中環遮打道｜遮打道老爺車展覽 2025
推介度：
26/10/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00020 商湯－Ｗ09660 地平線機器人－Ｗ09888 百度集團－ＳＷ00001 長和09988 阿里巴巴－Ｗ00941 中國移動
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處