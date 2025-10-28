22/10/2025 09:17

【ＡＩ】工信部：到2027年制修訂超50項算力標準，建設一體化算力網

《經濟通通訊社22日專訊》為加快構建全國一體化算力網，構建滿足產業發展需求、先進適用的算力標準體系，指導算力領域的標準制修訂工作，工信部科技司組織編制形成《算力標準體系建設指南（2025版）》（徵求意見稿），公開徵求社會各界意見。公示時間為2025年10月22日至2025年11月20日。



徵求意見稿提出，到2027年，圍繞基礎通用、算力設施、算力設備、算網融合、算力互聯、算力平台、算力應用、算力安全、綠色低碳等方面制修訂50項以上標準；開展標準宣貫和實施推廣的企業超過500家，形成一批標準應用案例。同時，積極推進科研機構、行業協會、產業聯盟協同的標準研發機制，支撐全國一體化算力網建設。



在保障措施方面，徵求意見稿提到：一是加快重點標準研制，加快算力登記、算力管理、算力監測、智能運營等方面的基礎共性標準制修訂。二是深化標準宣貫應用，以多渠道多種方式開展重點標準宣貫活動，推動企業知標對標達標。三是完善算力產業生態，鼓勵產業鏈上下游企業共同參與算力標準的制定。四是加強標準國際合作，建立與國際標準化組織和任職專家的交流合作機制，積極參與國際標準制定。(wn)